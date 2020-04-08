بعد اتهامه بابتزاز القاصرات.. مطالبات بضبط الناشط السعودي داروين

وجه ناشطون في المملكة العربية السعودية أصابع الاتهام إلى أحد مشاهير مواقع التواصل ويدعى ”داروين“ باستغلال وابتزاز الفتيات القاصرات من خلال الصور الفاضحة، مطالبين بالقبض عليه وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه.

#القبض_علي_داروين اصبحنا نسمع كلام خارج عن الدين فضلاً عن الاخلاق اصبحنا نشاهد دشير تافهه فاسده مفسدة لابد من لطمهم حتى يعرفوا الادب التهاون مع ذا الاشكال مفسده — نايف بن عميّان (@n4aif11) April 8, 2020

واتهم بعض المغردين، المشهور ”داروين“، بقيامه بمخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وعمله على تعليم الفتيات القُصر الألفاظ البذيئة، حيث تضم صفحته شبانا وقاصرين من الجنسين، أغلبهم من الفتيات، اللاتي تأثرن بالألفاظ والكلمات الخارجة.

#القبض_علي_داروين

جلوس الابناء والبنات على اللابتوب او الاجهزةالذكية فترات طويلة جدا بدون معرفة المحتوى المعروض امام الابناء او المتابعة كارثة راح تشوفوا تاثيرها مع الايام من تباعداسري وتنمر اجتماعي وطبقي وممكن متطرف بشكل يعاقب عليه القانون نصيحة راقبوهم بدون ما ينتبهوا وصادقوهم — بنت اكابر (@bbretweet11) April 8, 2020

وتقدم عدد كبير من الناشطين السعوديين إلى الحسابات الرسمية والقانونية السعودية، من أجل تقديم شكاوى عاجلة بشأن ”داروين“ لما بدر منه، والمطالبة بمحاسبته على الفور.

ووصلت الأمور لدرجة شديدة الخطورة، من وجهة نظر متابعين، بعدما نشر بعض المغردين أنهم وصلوا لمرحلة الشرك بالله وأنهم يعبدون ”داروين“ بدلا من الله، وهو ما أحدث حالة عارمة من الغضب بين السعوديين.

ياجمااعععههه الحقوا اقبضوا عليه ترا وربي في ناس تعبدهه استغفر الله #القبض_علي_داروين pic.twitter.com/oPdP9sUrlC — ????????????_♕ (@MaryamEsa3) April 8, 2020

ويعتذر موقع ”إرم نيوز“ عن نشر الفيديو الذي أثار الجدل لما يتضمنه من عبارات خادشة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.