 بعد اتهامه بابتزاز القاصرات.. مطالبات بضبط الناشط السعودي داروين – إرم نيوز‬‎

بعد اتهامه بابتزاز القاصرات.. مطالبات بضبط الناشط السعودي داروين

بعد اتهامه بابتزاز القاصرات.. مطالبات بضبط الناشط السعودي داروين

المصدر: سيد الطماوي - إرم نيوز

وجه ناشطون في المملكة العربية السعودية أصابع الاتهام إلى أحد مشاهير مواقع التواصل ويدعى ”داروين“ باستغلال وابتزاز الفتيات القاصرات من خلال الصور الفاضحة، مطالبين بالقبض عليه وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه.

واتهم بعض المغردين، المشهور ”داروين“، بقيامه بمخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وعمله على تعليم الفتيات القُصر الألفاظ البذيئة، حيث تضم صفحته شبانا وقاصرين من الجنسين، أغلبهم من الفتيات، اللاتي تأثرن بالألفاظ والكلمات الخارجة.

وتقدم عدد كبير من الناشطين السعوديين إلى الحسابات الرسمية والقانونية السعودية، من أجل تقديم شكاوى عاجلة بشأن ”داروين“ لما بدر منه، والمطالبة بمحاسبته على الفور.

ووصلت الأمور لدرجة شديدة الخطورة، من وجهة نظر متابعين، بعدما نشر بعض المغردين أنهم وصلوا لمرحلة الشرك بالله وأنهم يعبدون ”داروين“ بدلا من الله، وهو ما أحدث حالة عارمة من الغضب بين السعوديين.

ويعتذر موقع ”إرم نيوز“ عن نشر الفيديو الذي أثار الجدل لما يتضمنه من عبارات خادشة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.

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