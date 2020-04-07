السعودية.. دهس رجل أمن في حائل وهروب الجاني

تعرض رجل أمن عند نقطة أمنية، في أحد أحياء مدينة حائل، في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، للدهس من قبل قائد مركبة، قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن أنباء وردت عن أن سيارة مسرعة تجاوزت إحدى النقاط الأمنية، وأسفر ذلك عن دهس قائدها لرجل الأمن، الذي حاول استيقاف السيارة عند النقطة.

وإثر الواقعة، طاردت دوريات الأمن قائد السيارة، إلا أنها لم تتمكن من استيقافه، فيما نجحت لاحقا في العثور على السيارة متوقفة بأحد الأحياء.

ولا تزال الجهات الأمنية تكثف من جهودها للعثور على قائد السيارة، فيما يتلقى رجل الأمن العلاج في أحد المستشفيات، وحالته مستقرة.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة، وإن كانت الحادثة قد وقعت في فترة حظر التجول.

يذكر أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها بعد حادثتي دهس، يوم الأحد، في محافظة جدة، الأولى أدت إلى وفاة رجل أمن إثر تعرضه للدهس، وتم إلقاء القبض على قائد السيارة، كما أقدمت سيارة أخرى في الحادثة الثانية، وداخلها شابين وفتاة، على دهس رجل أمن في فترة حظر التجول، وتم إلقاء القبض عليهم لاحقا.

فيما توفي رجل أمن في منطقة الرياض؛ بعد أن أقدم قائد سيارة على دهسه، يوم الجمعة، عند نقطة أمنية، ولاذ بالفرار، ليتم القبض عليه لاحقا.