شرطة دبي تقبض على ”المتباهي“ بتعاطي الهيروين

أوقفت شرطة دبي في دولة الإمارات صاحب مقطع فيديو تعاطي الهيروين.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في بيان لها عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إلقاءها القبض على المتعاطي، والذي تبين أنه شاب آسيوي الجنسية، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعاطى مخدر الهيروين، متحديًا الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وفي التفاصيل، كشف مدير ”مكافحة المخدرات“ العميد عيد محمد ثاني حارب، أنه تم تتبع مقطع الفيديو فور انتشاره، وتم إلقاء القبض على المتهم بعد عدة ساعات، وتحويله للجهات المختصة.