السعودية.. صورة قديمة تكشف عن وجود متهم جديد في قضية مريم خاطفة الدمام

كشف صحفي أمني متابع لقضية خطف الأطفال المثيرة في المنطقة الشرقية في السعودية، مساء يوم الاثنين، عن صورة قديمة قال إنها تكشف عن وجود متهم جديد شارك الخاطفة الموقوفة مريم عملياتها التي انتهت ثلاثة منها لحد الآن بعودة المخطوفين الثلاثة لعائلاتهم الحقيقية بعد أكثر من عقدين على خطفهم رضعاً في مايشبه قصص الأفلام غير الواقعية.

وقال أبو طلال الحمراني، وهو صحفي كويتي يعرف نفسه على أنه متخصص في ”الحوادث والجرائم“ إن الصورة التي نشرها تظهر ابن الخاطفة مريم برفقة ثلاثة أطفال أصغر منه سناً، بينما يبدو في عمر يؤهله لمعرفة إن كانوا إخوته بالفعل أم لا.

والأطفال الثلاثة في الصورة هم موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري، الشبان الثلاثة الذين عادوا في شباط/فيراير الماضي لعائلاتهم بعد أن تربوا وعاشوا في كنف خاطفتهم مريم، وبدا أخوهم المزيف في الصورة أكبر منهم سناً بفارق عدة سنوات.

ودعا الصحفي الحمراني، إلى ضم ابن الخاطفة مريم لقائمة المتهمين بالقضية والتحقيق معه، إذ يبدو أنه تستر على عمليات والدته طوال تلك السنوات رغم كونه على علم بها على حد تفسيرات الحمراني.

وقال الحمراني معلقاً على الصورة ”هالصورة نشرها أحد المخطوفين. طبعا الأطفال عرفناهم، وانتم راح تعرفون الرجل ابو شماغ اللي حاضن (الخنيزي) تعتقدون، ليش ماسأل هذول الأطفال من وين جابتهم (مريم) #خاطفة_الدمام ، على فكرة الصورة من زمان عندي ورفضت انزلها، لكن دام احدهم نشرها فهي مسموحه لكم“.

هالصورة نشرها أحد المخطوفين.

طبعا الأطفال عرفناهم، وانتم راح تعرفون الرجل ابو شماغ اللي حاضن "الخنيزي" تعتقدون، ليش ماسأل هذول الأطفال من وين جابتهم "مريم" #خاطفة_الدمام

على فكرة الصورة من زمان عندي ورفضت انزلها، لكن دام احدهم نشرها فهي مسموحه لكم. pic.twitter.com/WrRu2bvhmQ — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 6, 2020

وأضاف الحمراني في تغريدة ثانية وجهها لـ ”#حمودي_سبيستون“، وهو لقب ابن الخاطفة مريم المعروف به ”#حمودي_سبيستون ، سؤال إنت حاضن الخنيزي عمره بالأشهر ويمينك العماري ويسارك القرادي، معقوله ما شفت (مريم) حامل ولا مره خلال 9 أشهر ؟؟؟؟ ماسألت نفسك إذا الولد اللي بحضنك مخطوف وله لا؟ أتمنى التحقيق مع #حمودي_سبيستون الذي نشر هذه الصورة بنفسه #حمودي_الصندوق_الأسود ”.

#حمودي_سبيستون

سؤال إنت حاضن الخنيزي عمره بالأشهر ويمينك العماري ويسارك القرادي، معقوله ما شفت "مريم" حامل ولا مره خلال 9 أشهر ؟؟؟؟

ماسألت نفسك إذا الولد اللي بحضنك مخطوف وله لا؟

أتمنى التحقيق مع #حمودي_سبيستون الذي نشر هذه الصورة بنفسه#حمودي_الصندوق_الأسود pic.twitter.com/E7koZK58Kv — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 6, 2020

وأوضح ”تقولون لي انت ظلمته، انا هالصورة أكدت لي من زمان أنه يعرف كل شيء، لكن بسبب أحد أطراف القضية لم أقم بنشرها، لو أحد فيكم ولده بحضن واحد رجل بهالعمر معقوله مايفهم مفهي مستحيل، هذا يعرف كل شيء ومثل ماقلت لكم قريبا في علم كبير. #خاطفة_الدمام“.

تقولون لي انت ظلمته، انا هالصورة أكدت لي من زمان أنه يعرف كل شيء، لكن بسبب أحد أطراف القضية لم أقم بنشرها، لو أحد فيكم ولده بحضن واحد رجل بهالعمر معقوله مايفهم مفهي مستحيل، هذا يعرف كل شيء ومثل ماقلت لكم قريبا في علم كبير.#خاطفة_الدمام — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 6, 2020

وأعلنت السلطات السعودية في فبراير/شباط الماضي عن القبض على سيدة سعودية خمسينية متورطة بحوادث خطف أطفال رضع في المنطقة الشرقية قبل أكثر من عقدين، ومنذ ذلك الحين تتكتم عن التحقيقات في القضية التي اتسعت لتشمل متهمين آخرين.

وينشر المخطوفون الثلاثة الذين عادوا لعائلاتهم، وعدد من الصحفيين المتابعين للقضية، بعض تفاصيل ما جرى في الماضي وما يجري في التحقيقات من تقدم، فيما تعول عائلات أخرى على انتهاء التحقيقات علها تكشف عن مصير أبناء لهم خطفوا في حوادث متفرقة، وبينهم طفل يمني يدعى نسيم حبتور، وتوأم مصري.

ولجأ المحققون إلى إجراء فحوص طبية لمعرفة نسب الشبان الثلاثة الذين عادوا لعائلاتهم الحقيقية، فيما اتسعت إجراءات التحقيق بعد اتساع دائرة الاتهام التي تشمل قضايا سحر وشعوذة وتزوير وانتحال صفة.

ويسري في السعودية حظر للتنقل بين مناطق المملكة الـ 13، وإغلاق تام لعدة مدن، بجانب حظر تجول ليلي بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي جميعها إجراءات تبطئ من سرعة التحقيق في القضية المثيرة بحسب متابعين لها.