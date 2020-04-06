السعودية.. كشف خيوط جديدة في قضية خاطفة الأطفال ”مريم“

كشفت في السعودية ، يوم الاثنين، معلومات جديدة بشأن قضية خاطفة الأطفال ”مريم“، التي تشغل الرأي العام في المملكة، حيث تأكد ومن خلال ربط خيوط القضية ببعضها في التحقيقات التي تُجرى مع المتهمة ظهور سيدتين جديدتين في القضية.

وقال حساب ”الصقور“ السعودي الذي يتابع القضية أولا بأول على موقع ”تويتر“ إن ”هناك عمليات خطف كانت مدروسة قبل الخطف وهناك تحديد لطلب حسب الشكل وتحديد الضحية ومعرفة طريقة الخطف وبعدها يتم تنفيذ الخطف“.

ونوّه الحساب إلى أن: ”الجهات الرسمية تربط الخيوط ببعضها وتتوصل لسيدتين من الجنسية المغربية تمتهنان السحر“.

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا، إن النيابة العامة ستصدر بيانا به تفاصيل التحقيقات فكتب: ”لا تنصدموا من تفاصيل قضية #خاطفة_الدمام فقصتها بدأت من سنوات طويلة ورجال الأمن لم يستهينوا بالقضية وسيتم كشف رؤوس العصابة وأفراد العصابة في كل المواقع ببيان #النيابة_العامة“.

ودفعت قضية اتهام ”مريم“ باختطاف أطفال وعودة 3 منهم إلى ذويهم، بعائلات مخطوفين إلى طلب تكثيف التحقيقات مجددا بشأن أبنائهم مع تصاعد آمالهم في العثور عليهم، والقبض على مزيد من المتهمين في قضية ”مريم“ واكتشاف المزيد من القصص.