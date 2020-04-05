الكويت.. تفاصيل الحالة الصحية لشرطي تعرض لاعتداء من فتاة بفترة حظر التجول

أصيب الشرطي الكويتي النقيب محمد ناصر بن جامع، بطعنة في يده تسببت بجرح قطعي، بعد أن تمكن خلال عودته من عمله بالتصدي لفتاة كسرت حظرالتجول.

وأحالت الأجهزة الأمنية في الكويت، الفتاة المعتدية على رجل الأمن إلى المستشفى النفسي للعلاج بعد أن تم ضبطها مساء أمس السبت لمخالفتها حظر التجول واعتدائها على أحد رجال الأمن.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث الأخبار الأمنية في البلد الخليجي، فإنه ”تم تحويل الفتاة إلى الطب النفسي للعلاج بعد اتهامها بالاعتداء على رجل أمن وطعنه بالسكين وتعمد إتلاف سيارات الأمن بالاصطدام بها عقب محاولة استيقافها لمخالفتها حظر التجول“.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادثة، أثناء السيطرة على الفتاة من قبل عدد من رجال الأمن، تخلل العملية إطلاق كثيف للنار.

عاجل | ضبط فتاة مخالفة للحظر لديها ملف في الطب النفسي بعد شروعها في دهس عسكري وطعنه في محافظة محافظة مبارك الكبيرhttps://t.co/grcSebiyxs pic.twitter.com/yfCvF95r7F — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) April 4, 2020

وفرضت الكويت منذ 22 آذار/ مارس الماضي حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا للسيطرة على الوضع الصحي ومنع التجمعات والاختلاط لتجنب تفشي فيروس ”كورونا“ الذي أصاب مئات الأشخاص في البلد الخليجي.