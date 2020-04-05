في زمن كورونا..مصري يوصل المخدرات لزبائنه ”ديليفري“

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على متهم يقوم بخدمة توصيل طلبات المخدرات ”دليفري“ من خلال سيارة مخصصة لذلك، في واقعة هي الأولى من نوعها.

وضبطت الشرطة المتهم متلبسا بحوزته 17 طربة من مخدر الحشيش في إمبابة بمحافظة الجيزة ويستخدم سيارة أجرة في نقل المواد المخدرة، وتوصيلها لعملائه.

وكشف المتهم في التحقيقات أنه اضطر للعمل بالسيارة في هذه الظروف التي ينتشر فيها فيروس كورونا لإبعاد الشبهة عن نفسه، والهرب من رصد رجال المباحث لنشاطه.

وقال إنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، واستغلال علاقته بمعملائه لترويج المخدرات في أماكنهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وزادت جرائم الاتجار في المخدرات بمصر في الآونة الأخيرة، ويرجع الخبراء ذلك لقلة الوازع الديني وتدهور العامل الاقتصادي والتدهور الأسري.

وينص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وأيضا كمية المضبوطات.