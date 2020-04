بعد تشييع جنازة والدته.. يمني يتعرض لضرب مبرح في الهند (فيديو)

تعرض شاب يمني لضرب مبرح من قبل الشرطة الهندية في مدينة مومباي، يوم الخميس الماضي، أثناء عودته مع والده واثنين من أصدقائه من مراسم دفن والدته، التي توفيت هناك.

ووفقا لمصادر متطابقة، فإن الشاب ويدعى وليد علي صالح، من أبناء مدينة عدن، ووالده واثنين من أصدقائه، أحدهما مترجم ويدعى أحمد، كانوا عائدين من مراسم دفن والدة الشاب وليد، التي توفيت بعد معاناة طويلة مع المرض، وفشل علاجها في الهند.

Yemeni Traveller beaten by Indian police in Mumbai without verifying him a foriegner. He was carrying a grocries items.

A tourist not spared without Beaten by Mumbai Police@40_Ronda @TheYemenitePost @army21ye @WHOYemen @msf_yemen @WHO @hrw @ihrc @OIC_OCI @UN_News_Centre #COVID pic.twitter.com/jvspW8eeGd

— Mushtaq Ali (@Mushtaq_Ali_1) April 3, 2020