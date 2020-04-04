السجن سنة لشيخ مغربي اعترض على غلق المساجد بسبب كورونا

قضت محكمة مغربية، الجمعة، بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق شيخ يدعى عبد الحميد أبو النعيم، بعد اعتراضه على غلق المساجد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوبع ”أبو النعيم“ بتهم ”التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية“.

وقبل أسابيع، نشر المتهم مقطع فيديو مباشرة بعد قرار السلطات المغربية إغلاق المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وهاجم القرار بشدة.

ووفق ما قاله ”أبو النعيم“: ”البلد الذي تغلق فيه المساجد ولا تُصلى فيها الصلوات الخمس، هذا بلد ارتد عن دينه، وكفر بعد إيمانه وأصبح دار حرب وليست دار إسلام“.

وجاء في بلاغ للسلطات الأمنية حينها أن ”المدعو أبو النعيم قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد“.

وكانت الشرطة القضائية المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف بالمغرب، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 17 مارس الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ“أبو النعيم“.