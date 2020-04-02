إخلاء سبيل كويتي نشر شائعة حول دخول مصريين مصابين بكورونا لبلاده

قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مغرد كويتي متهم ببث شائعات، تتعلق بدخول وافدين من الجنسية المصرية مصابين بفيروس ”كورونا“ إلى البلاد في وقت سابق.

وتم إصدار حكم إخلاء سبيل المواطن بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار، أي نحو (6400 دولار)، بحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي.

وسبق أنْ أمر النائب العام في 22 من شهر آذار/ مارس الماضي، بسجن المغرد لمدة 21 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة حول إصابة وافدين مصريين بالفيروس الذي غزا معظم دول العالم منذ نهاية العام 2019.

وكانت صحيفة ”القبس“ قد ذكرت آنذاك، أن المغرد (م ع) كتب في حسابه على ”تويتر“، ”إن هناك عشرات المصريين المصابين بفيروس كورونا موجودون في مستشفى جابر، ممن تم وصولهم مؤخرا، وتم إعفاؤهم من ورقة الفحص pcr في بلادهم“.

وتعرضت الجالية المصرية في الكويت في الفترة الماضية لهجمة من بعض المواطنين، الذين طالبوا بعدم السماح لهم بدخول البلاد، بسبب التشكيك بصحة الأرقام الرسمية الواردة من مصر، حول عدد إصابات ”كورونا“.