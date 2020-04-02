جرائم كورونا.. سجن رجل سعل في وجه شرطي

عوقب رجل في بريطانيا يُدعى آدم لويس، ويبلغ من العمر 55 عاما، بالسجن لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أنْ سعل في وجه شرطي، مهددًا إياه بإصابته بفيروس ”كورونا”.

ووفق بيان لشرطة لندن، فإن الواقعة بدأت حين كان المتهم يحاول فتح أبواب سيارات وسط لندن، فقام شرطي بتوقيفه وتفتيشه.

وإثر ذلك، كسر ”لويس“ زجاجة نبيذ كان يضعها على الأرض، ثم هدد الشرطي شفهيًا. وقال له قبل أن يسعل في وجهه: ”أنا مصاب بكوفيد 19 وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك“.

وأوقِف لويس، ومثُل أمام محكمة في ويستمنستر أمس الأربعاء.

وقالت المسؤولة في الشرطة هيلين هاربر ”رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ، فإن هذا الحادث كان فظيعًا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا“.

وأضافت ”آمل بأن تحمل العقوبة اليوم رسالة قوية، مفادها، أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة“.