السعودية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات (فيديو)

أحبطت الجمارك السعودية في منطقة الرياض عملية تهريب أكثر من 2.5 مليون من حبوب ”كبتاغون“ المخدرة.

ووفق قناة ”الإخبارية“ المحلية، فقد عثر على الحبوب مخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء، عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة، تستخدم عادة في بناء المطابخ.

وقالت ”الجمارك“ إنها عثرت على الكمية المضبوطة، التي تقدر قيمتها السوقية بما يزيد على 37 مليون ريال، مخبأة داخل تجاويف الألواح وقد أعدت بطريقة احترافية بغرض التهريب.

ولفتت إلى أنه جرى ضبط الممنوعات بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص – لم يتم الكشف عن هويتهم – متورطين في القضية داخل المملكة.