توقيف ضابط شرطة مغربي ساعد خليجيين على خرق الحظر الصحي

أوقف الأمن المغربي عميد شرطة بالعاصمة الرباط مؤقتا عن العمل، وأحاله إلى المجلس التأديبي بسبب مساعدته لسائحين خليجيين على خرق الحظر الصحي، المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

واعتبرت المديرية العامة للأمن بالمغرب أن الضابط أخل بواجباته الوظيفية المتمثلة في الحرص على ضمان تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية.

ولفتت المديرية إلى أن الضابط ”أقلَّ مواطنين أجنبيين من جنسية عربية على متن سيارة المصلحة في اتجاه أحد الفنادق، وبعدها نحو إحدى المؤسسات الاستشفائية بعدما تمت مطالبتهما بشهادة طبية، رغم أنهما كانا يخرقان إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المغربية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد“.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب حتى مساء الأربعاء 642، بينها 37حالة وفاة و26حالة شفاء، ولوحظ تراجع في عدد الإصابات اليومية المعلن عنها، الأمر الذي اعتبره المتابعون مؤشرا إيجابيا.