يدعى فيصل العجمي.. نشر مقاطع فيديو لشاب مع فتيات صغيرات السن يثير الغضب في السعودية (فيديو)

أثارت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما ظهر فيها شاب يجري العديد من محادثات الفيديو الجريئة مع فتيات صغيرات السن.

ويظهر في الفيديوهات المتداولة، شاب يقول مغردون سعوديون إنه من سكان مدينة الرياض ويدعى فيصل محمد سعد العجمي، بينما يحادث عبر أحد تطبيقات الفيديو عددًا من الفتيات بشكل منفرد.

وربي قذر قذر ابن الكلب ذا لازم ينجلد #اقبضوا_علي_فيصل_العجمي pic.twitter.com/IPZOfQMDxj — عزيز (@i3ziizx) April 1, 2020

وواجه العجمي اتهامات باستخدام إيحاءات جنسية خلال حديثه مع الفتيات، وذهب البعض من المغردين لاتهامه بالتحرش الجنسي بشكل صريح بعض الفتيات، وسط مطالب بالقبض عليه ومحاسبته.

وتحت الوسم ”#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي“ الذي جذب آلاف المغردين، تم نشر صور ومقاطع فيديو لمحادثات مختلفة للعجمي، بجانب تقديم بلاغات أمنية ضده بهدف تسهيل مهمة التعرف عليه.

فيصل محمد سعد العجمي ، وأستروا عليه ياناس

#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي pic.twitter.com/ZX2cAqq9xa — مهند (@Mohov__) April 1, 2020

وظهر العجمي في بعض الفيديوهات يحادث رجالًا بدا أحدهم غاضبًا منه وانتقده على محادثاته مع الفتيات بينما دافع الشاب عن نفسه، وقال إن ما يقوم به صحيح.

وتعتذر ”إرم نيوز“ عن عدم نشر جميع مقاطع الفيديو المتداولة بسبب احتواء البعض منها على عبارات قد تصنف على أنها إيحاءات جنسية أو تتضمن مفردات عنصرية، كما لا يمكن للموقع التأكد من كون الشاب سعوديًا بالفعل.

#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي

الان هو حقير وفاجر! متفقين! البنات اللي معه وش وضعهم!!؟ وين اهاليهم! لا ووحده يقول لها سوي كذا وتسوي على طول!!

المفروض كل بنت طلعت معاه تتربى هي وابوها وامها.. pic.twitter.com/Cb7jTFEeTz — الغطريف (@alghtreef) April 1, 2020

ولدى السعودية قانون لجرائم المعلوماتية، تتضمن فقراته وبنوده عقوبات مشددة على من يخالفون القوانين المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، فيما تتابع وحدة رصد متخصصة تابعة للنيابة العامة المخالفات التي تنشر إلكترونيًا.