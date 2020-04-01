خليجي يفضح أشقاءه بمقاطع فيديو بسبب الميراث

عاقبت محكمة الجنح في رأس الخيمة في دولة الإمارات، رجلًا خليجيًا، من خلال إلزامه بغرامة 5000 درهم (حوالي 1.600 دولار)، وتعويض مدني بقيمة 500 درهم (150 دولارًا)، وذلك بتهمة تهديد أربعة من أشقائه عبر ”واتس اب“، إثر خلاف بينهم على الميرات، والتشهير بحياتهم الشخصية.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهم أقر في التحقيقات بتهديد أشقائه وشتمهم، لإجبارهم على إعطائه حقه في الميراث.

وفي التفاصيل، فإن المتهم تشاجر مع أشقائه على الميراث، فأرسل رسائل عبر ”واتس اب“ إلى هواتفهم يتوعدهم ويهددهم، ما دفع أشقاءه الأربعة إلى تقديم بلاغ ضده للشرطة.

وقال المتهم، إن لديه بالفعل مقاطع فيديو لأشقائه الأربعة، كان سيقوم بنشرها في حال لم يعطوه حقه، مبينًا أن غرضه من التهديدات إجبارهم على إعطائه حقه بالميراث.