 غضب سعودي من عودة ”مغتصب أطفال الرياض“ ومطالبات بسجنه وجلده – إرم نيوز‬‎

غضب سعودي من عودة ”مغتصب أطفال الرياض“ ومطالبات بسجنه وجلده

غضب سعودي من عودة ”مغتصب أطفال الرياض“ ومطالبات بسجنه وجلده

المصدر: إرم نيوز

دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم الثلاثاء وسمًا للمطالبة بضبط ومعاقبة شخص متهم بتصوير مقاطع اغتصاب للأطفال وبيعها عبر ”تويتر“، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات عليه.

وانتشرت عشرات التغريدات، عبر وسم ”#مغتصب_اطفال_الرياض“ للإبلاغ عن عودة شخص متهم بالاتجار بمقاطع اغتصاب الأطفال، خاصة بعد نشر الحساب المتهم تغريدة جاء فيها: ”السلام رجعنا لكم، حسابي الأول اتقفل، بيع المقاطع بالخاص“.

وشدد ناشطون على ضرورة تتبع صاحب الحساب ومعاقبته أشد عقاب، فيما أكد آخرون، أنه سيتم القبض عليه لا محالة.

وكان ناشطون قد أكدوا أن حساب ”المغتصب“ قد تم حذفه، فيما لم يعثر موقع ”إرم نيوز“ على حسابه في موقع ”تويتر“، كما لم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية بشأن ملابسات الواقعة.

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