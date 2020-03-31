غضب سعودي من عودة ”مغتصب أطفال الرياض“ ومطالبات بسجنه وجلده

دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم الثلاثاء وسمًا للمطالبة بضبط ومعاقبة شخص متهم بتصوير مقاطع اغتصاب للأطفال وبيعها عبر ”تويتر“، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات عليه.

وانتشرت عشرات التغريدات، عبر وسم ”#مغتصب_اطفال_الرياض“ للإبلاغ عن عودة شخص متهم بالاتجار بمقاطع اغتصاب الأطفال، خاصة بعد نشر الحساب المتهم تغريدة جاء فيها: ”السلام رجعنا لكم، حسابي الأول اتقفل، بيع المقاطع بالخاص“.

#مغتصب_اطفال_الرياض مطالبات بالقبض على مغرد يقوم بتصوير مقاطع اغتصاب للأطفال ومن ثم بيعها على متابعيه، وعليه قام بإغلاق حسابه وسط مطالبات بتتبعه. pic.twitter.com/NotCUW8IMg — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) March 31, 2020

وشدد ناشطون على ضرورة تتبع صاحب الحساب ومعاقبته أشد عقاب، فيما أكد آخرون، أنه سيتم القبض عليه لا محالة.

لازم ينسجن ويتشهر فيه وبعدها ينجلد وينخصي كيميائيًا وختامها اعدام بالخازوق عشان يكون عبرة لا تاخذكم فيهم رحمة — ????♀ (@i44xil) March 31, 2020

اتمنى هالنوعيات يبدون يشهرون باسمائهم الرباعية مع صورهم بكل وسائل التواصل والصحف ثم يتم اخصائهم على الملأ ..

استغرب ليه هالشعلات تنتشر عند المحنسة وكأن كونك بيدوفيلي امر مقبول — Eng. Majed (@GaAsmHEMT) March 31, 2020

يجب ان يعي من تسول له نفسه عمل مثل هذه الجرايم انه لن يفلت وسيقبض عليه لا محاله وسينال عقابه… #مغتصب_اطفال_الرياض — ????????????????ابوسلمان ???????????????? (@alfahhadi) March 31, 2020

وكان ناشطون قد أكدوا أن حساب ”المغتصب“ قد تم حذفه، فيما لم يعثر موقع ”إرم نيوز“ على حسابه في موقع ”تويتر“، كما لم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية بشأن ملابسات الواقعة.