الكويتي الهارب قرب ”شاطئ الكوت“ يكشف سبب خرقه حظر التجول

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، عن السبب الذي دفع مواطنا لخرق حظر التجول وتم توثيق هروبه من رجال في مقطع فيديو متداول قرب فندق مخصص للحجر الصحي.

وبحسب التحقيقات، فإن ذلك المواطن تصرف بتلك الطريقة لمقابلة شخص محجور عليه.

وقد أحيل إلى جهات الاختصاص بتهمة اختراق حظر التجول، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وكان مقطع فيديو متداول ظهر فيه كويتي هارب من رجال الشرطة لمخالفته قرار حظر التجول، وذلك عند فندق ”شاطئ الكوت“، وتم ضبطه لاحقا من قبل الدوريات الأمنية.