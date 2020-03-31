الكويتي الهارب قرب ”شاطئ الكوت“ يكشف سبب خرقه حظر التجول

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، عن السبب الذي دفع مواطنا لخرق حظر التجول وتم توثيق هروبه من رجال في مقطع فيديو متداول قرب فندق مخصص للحجر الصحي.
وبحسب التحقيقات، فإن ذلك المواطن تصرف بتلك الطريقة لمقابلة شخص محجور عليه.
وقد أحيل إلى جهات الاختصاص بتهمة اختراق حظر التجول، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.
وكان مقطع فيديو متداول ظهر فيه كويتي هارب من رجال الشرطة لمخالفته قرار حظر التجول، وذلك عند فندق ”شاطئ الكوت“، وتم ضبطه لاحقا من قبل الدوريات الأمنية.
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أكدت وزارة الداخلية في دولة الكويت، عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، عن إلقاء رجال الأمن القبض على شخص قام بمخالفة حظر التجول، وذلك في أعقاب انتشار الواقعة، والتي تم توثيقها بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. #إرم_نيوز #فزعه_الكويت #حظر_التجول #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك #أخبار #منوعات #الكويت #كورونا #فيروس_كورونا #غرائب #الحظر_الكامل #فعاليات_الحجر_المنزلي #الحظر_الكلي #فندق_الكوت #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait #coronavirus