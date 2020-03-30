ليبي يقتل طفلته جوعا وتعذيبا بمساعدة زوجته

ألقت الجهات الأمنية في مدينة ”مسلاته “ غرب ليبيا القبض على أحد الأشخاص بتهمة قتل ابنته البالغة من العمر عشر سنوات تعذيبا وتجويعا بمساعدة زوجته .

ووفق مصدر أمني بمدينة مسلاته بعد ورود بلاغ عن مقتل الطفلة والقبض على والدها اعترف بأنه قتلها بعد ممارسة أبشع أنواع التعذيب هو وزوجته إلى أن فارقت الحياة .

وأشار الضابط في أمن مسلاته محمود الشابي أنه بعد ورود معلومات عن طريق نقطة شرطة مستشفى بن ناصر القروي يوم الأحد 29 مارس الحالي يفيد بدخول الطفلة “ أ. م. ت “ البالغة من العمر 10 سنوات إلى المستشفى وقد فارقت الحياة.

وأضاف الشابي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن الفحص الطبي الأولي أكد وجود أثار ضرب وكدمات وتعذيب شديد مبينا أنه بعد ضبط إفادة والدها حاول التهرب من المسؤولية مدعيا سقوطها من مكان مرتفع.

وأوضح الشابي أنه بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المناوب، اتضح أن سبب الوفاة ليس كما أفاد والد الطفلة، فتم إبلاغ مديرية الأمن بالخصوص وسلم محضر التحقيق إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن مسلاته وبمباشرة التحقيق مع الدها اعترف في البداية بأنه هو من قتلها محاولا تحمل مسؤولية ذلك بنفسه دون توريط زوجه.

وأشار الشابي إلى أن الجهات الأمنية استدعت الزوجة “ ن . م. ع“ وبعد التحقيق معها اعترفت اعترافا كاملا مبينة أنها هي من قتلت الطفلة بالاشتراك مع زوجها.

ووفق الشابي فإن التحقيقات بينت أن الطفلة الضحية تلقت جميع أنواع التعذيب والتجويع والحبس في المنزل، كما سبق أن تم تركها عدة ليال في الشتاء تنام خارج المنزل تحت المطر وفي البرد الشديد.