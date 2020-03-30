ضبط 3 وافدين في منزل كويتية

تلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا من مواطن قال فيه إن والدته اتصلت به لتبلغه أنها شاهدت ثلاثة أشخاص داخل بيتها في منطقة مشرف.

وتوجه الشخص إلى منزل والدته بعد اتصالها على الفور رفقة دوريات الأمن التي ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة والذين اتضح أنهم وافدون.

وبعد التحقيق معهم عن سبب بقائهم في المكان، قالوا إن عامل المنزل سمح لهم بالدخول، وباستدعاء العامل أنكر معرفته بهم، وقال إنه لا يعلم عنهم شيئا، بحسب صحيفة الراي الكويتة.

وسجلت بحق الأشخاص الثلاثة قضية دخول مسكن، وأحيلوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم في ملابسات الدخول إلى منزل مواطنة كويتية.