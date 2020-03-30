الكشف عن اللغز.. هكذا نجحت خاطفة الدمام مريم بتنفيذ عملياتها دون أن يشتبه بها أحد‎

كشف الصحفي المتخصص بالحوادث والجرائم، أبوطلال الحمراني، عن تفاصيل جديدة في قضية اختطاف الأطفال التي ظهرت في السعودية مؤخراً، وبينها أن الخاطفة الموقوفة ”مريم“ استغلت وظيفتها في القطاع الصحي لتسهيل عمليات خطف الأطفال التي نفذتها.

وقال الحمراني في سلسلة تغريدات على تويتر إن الخاطفة كانت تعمل في المجال الصحي، وهو ما سهل عليها عمليات خطف الأطفال العديدة التي نفذتها، وتم الكشف لحد الآن عن ثلاثة منها لشبان عادوا لعائلاتهم الحقيقية بعد أكثر من عقدين على اختطافهم رضعاً ليعيشوا كل تلك السنين عند مريم.

وأوضح الحمراني في تغريداته ”سؤال محير جدا ، لماذا كانت (مريم) تستهدف المستشفيات، وماخذه راحتها؟ المتهمة (مريم) كانت تعمل في المجال الصحي في السابق أيام خطف الثلاثة (الخنيزي والعماري والقرادي) قبل أن تستقيل وتبين أن لديها كذلك إحدى قريباتها تعمل معها وهي أيضا متهمة بالمشاركة بعمليات الخطف، ولم يتبين بعد هل هي التي أشارت إليها والدة (التوأم) المصرية أم لا“.

سؤال محير جدا ، لماذا كانت "مريم" تستهدف المستشفيات، وماخذه راحتها؟ #خاطفة_الدمام — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 29, 2020

المتهمة "مريم" كانت تعمل في المجال الصحي في السابق أيام خطف الثلاثة "الخنيزي والعماري والقرادي" قبل أن تستقيل وتبين أن لديها كذلك إحدى قريباتها تعمل معها وهي أيضا متهمة بالمشاركة بعمليات الخطف، ولم يتبين بعد هل هي التي أشارت إليها والدة "التوأم" المصرية أم لا.#خاطفة_الدمام — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 29, 2020

وأضاف ”ويعتقد أن (مريم) تستخدم هوية قديمة ملغيه لوظيفتها في القطاع الصحي وتستخدمها بالإضافة إلى الزي في تنفيذ عملياتها المشبوهة ولذلك هي تملك خبرة في مجال الطبابة لاحتكاكها السابق بالكادر الطبي وليست متخصصة!!“.

ويعتقد أن "مريم" تستخدم هوية قديمة ملغيه لوظيفتها في القطاع الصحي وتستخدمها بالإضافة إلى الزي في تنفيذ عملياتها المشبوهه ولذلك هي تملك خبرة في مجال الطبابه لإحتكاكها السابق بالكادر الطبي وليست متخصصة!!#خاطفة_الدمام — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 29, 2020

ووالدة التوأم المصرية التي أشار لها الحمراني، هي واحدة من عدة أشخاص ظهروا في الفترة القليلة الماضية بعد إعلان السلطات السعودية القبض على مريم، حيث تعول عائلات فقدت أبنائها في الماضي على نتائج التحقيقات مع الخاطفة بعد ظهور شركاء لها واتساع دائرة الاتهامات.

وعاد ثلاثة شبان، وهم موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري لعائلاتهم بالفعل بعد أن تربوا وعاشوا في كنف خاطفتهم مريم، لكن القضية اتسعت مع ظهور مزيد من العائلات التي تبحث عن أبناءها المخطوفين في حوادث وتواريخ وأماكن متفرقة، علَّ التحقيقات مع مريم أو ”خاطفة الدمام“ كما باتت تعرف، تقودهم لأبنائهم بعد اتساعها وظهور شركاء لمريم.

وتتكتم السلطات السعودية التي تحقق في القضية على تفاصيل ومجريات التحقيق في القضية وعدد الموقوفين فيها، وفق ما تفرضه القوانين المحلية، ليبقى عدد من الصحفيين المتابعين لمجرى الأحداث المصدر الوحيد للمعلومات التي لا يمكن التأكد من صحتها من مصدر مستقل.

ويسري في السعودية حظر للتنقل بين مناطق المملكة الـ 13، وإغلاق تام لعدة مدن، بجانب حظر تجول ليلي بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي جميعها إجراءات تبطئ من سرعة التحقيق في القضية المثيرة بحسب متابعين لها.