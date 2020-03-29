 الكويت.. حكم قضائي ببراءة المتهمين بقضية ”عتيج المسيان“ الشهيرة – إرم نيوز‬‎

الكويت.. حكم قضائي ببراءة المتهمين بقضية ”عتيج المسيان“ الشهيرة

الكويت.. حكم قضائي ببراءة المتهمين بقضية ”عتيج المسيان“ الشهيرة

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، ببراءة عدد من النشطاء بينهم محامي وصحفي من تهمة إدارة حساب ”عتيج المسيان“ التي بدأ التحقيق فيها منذ شهر يوليو 2019.

وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة الناشط نواف البدر المتهم الرئيس بإدارة الحساب، والمحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الراشد وآخرين من القضية، وتغريم متهم (5000) دينار أي نحو (16) ألف دولار عن إدارة حسابات إخبارية من دون ترخيص، وفقا لما أورده حساب ”أمن ومحاكم“ الكويتي.

وقال الناشط نواف البدر، الذي أفرج عنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. اليوم وبفضل من الله حصلت على حكم نــهائـــــي بالبراءة من إدارة حساب #عتيج_المسيان من محكمة الاستئناف“.

وبدأت قضية حساب ”عتيج المسيان“ قبل نحو ثمانية أشهر، حين سجن المتهم الرئيس البدر وآخرون، لتتم إحالة القضية إلى الجنايات، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ومن ثم إخلاء سبيل خمسة متهمين في القضية، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بكفالة مالية بقيمة 3 آلاف دينار لكل منهم.

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