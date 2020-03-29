تونس .. ”كورونا“ يضاعف العنف ضد المرأة 5 مرات

تضاعف العنف ضد المرأة في تونس 5 مرات، خلال فترة الحجر الصحي العام، الذي يعيشه البلد منذ أيام؛ بسبب تفشي وباء كورونا؛ ما دفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه من خطورة ارتفاع منسوب العنف.

وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أسماء السخيري، أن ”عدد الإشعارات من النساء المعنّفات، تضاعفت 5 مرات، خلال الفترة الممتدة بين 23 و27 آذار/مارس 2020، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية“.

وأضافت الوزيرة، أن ”الحجر الصحي العام وحظر التجول للتوقّي من فيروس كورونا، تسببا في خلق مشاكل عائلية؛ بسبب الضغط النفسي“.

واعتبرت أسماء السخيري، أن ”الضغط النفسي الذي تسبب فيه حظر التجول والحجر الصحي، تحول إلى عنف مادي ولفظي تجاه النساء“.

وأشارت الوزيرة إلى أن ”الرقم الخاص بقبول إشعارات النساء المعنّفات، الذي كان يعمل في التوقيت الإداري فقط، سيتلقى المكالمات مستقبلا، 24/ 24 ساعة، وعلى امتداد كل أيام الأسبوع“.

وأكدت، أن ”النساء المعنّفات يتلقين الإحاطة النفسية والإرشاد القانوني من الوزارة، بعد الاعتداء عليهن“.

وقالت: ”أمام الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، لا يمكن نقلهنّ إلى مراكز الإيواء العادية قبل خضوعهنّ للتحليل؛ للتثبت من سلامتهنّ من كورونا؛ لهذا ارتأينا تخصيص مركز جديد لإيوائهنّ لمدة 14 يوما“.

الجدير بالذكر، أن السلطات التونسية، أقرت الحجر الصحي العام وحظر التجول منذ 22 آذار/مارس الجاري، وشددت العقوبات على المخالفين.