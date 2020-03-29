انتفاضة جديدة في سجن بإيران بعد مقتل وإصابة معتقلين

تحدث ناشطون وإعلاميون إيرانيون، اليوم الأحد، عن اندلاع ما أسموها بـ“انتفاضة السجون“ في إيران، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتخوف المعتقلين والنزلاء من الإصابة بهذا الفيروس القاتل.

وقال الإعلامي الإيراني، مهرداد داوي دولت آبادي، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”انتفاضة وأعمال شغب حدثت في السجن المركزي لمدينة مهاباد، الواقعة شمال غرب إيران“.

ونقل الإعلامي عن مصادر محلية قولها، إن ”اثنين من السجناء قتلا، فيما أصيب ثلاثة آخرون؛ نتيجة قيام قوات الشرطة بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، بعدما حاولوا الهروب من السجن المركزي لمدينة مهاباد الكردية“.

وأضافت المصادر، أن ”هناك أجواء أمنية مشددة في مدينة مهاباد، ولا توجد تفاصيل دقيقة عن عدد السجناء الهاربين“.

وفي الليلة الماضية، تمكن نحو 70 معتقلا على الأقل من الهروب من السجن المركزي لمدينة سقز، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، بحسب ما ذكر المدعي العام للمحافظة محمد جباري.

وقال جباري للصحفيين، إن ”السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال 9 من السجناء الهاربين“، فيما توعد البقية بالاعتقال وإنزال أقصى العقوبات ضدهم.

من جانبه، أعلن رئيس السجون العامة في إيران، أصغر جهانغير، السبت، الإفراج عن 93 ألف نزيل في عموم البلاد؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.