مصر تتوعد مروجي شائعات حول كورونا بعقوبات مغلظة

توعدت النيابة العامة في مصر السبت، بتوقيع غرامات على ”مروجي الشائعات“ حول فيروس كورونا، تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مالية بـ20 ألف جنيه، (ما يعادل 1400 دولار).

وقالت النيابة، في بيان، إنها تتابع الأنباء المزيفة التي يجري نشرها حول فيروس كورونا، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحمل خطورة، تكدر الأمن والسلم العام.

وأوضحت أن عقوبة من ينشر أخبارا كاذبة تضعف الثقة المالية للدولة تتراوح بين الحبس 6 أشهر و5 سنوات كحد أقصى وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأكدت النيابة المصرية أنها ”لن تتوانى في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مغبة ذلك الجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب“.