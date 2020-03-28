 السعودية.. النيابة توجه بتوقيف 4 أشخاص بتهمة ”الإرجاف الديني“ بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

السعودية.. النيابة توجه بتوقيف 4 أشخاص بتهمة ”الإرجاف الديني“ بسبب كورونا

السعودية.. النيابة توجه بتوقيف 4 أشخاص بتهمة ”الإرجاف الديني“ بسبب كورونا

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بالقبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وأكد حساب الأمن العام عبر موقع ”تويتر“، أن النيابة العامة أمرت بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الحساب أن هؤلاء الأشخاص اختلقوا أسباب عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مدلسة وهو ما يضع المرتكبين تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وأيضًا وجهت النيابة العامة بالقبض على شخص رابع ظهر في مقطع فيديو سخر من أزمة كورونا وكان يضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله.

وبيّن حساب الأمن العام أيضًا، بيّنت النيابة أن ذلك الفعل ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وأمرت بأن يتم إحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

وكان نشطاء سعوديين قد دشنوا وسم #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين طالبوا من خلاله بالقبض على أشخاص استغلوا الدين باللعب على عواطف الجمهور بشأن أزمة كورونا، وتم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع.

ومن بين من تناقلوا المقطع مغرد يُدعى ”سعود ناصر آل سعيد“، وعلقّ بالقول: ”إن كُنت تريد أن تعلم شكل المتطرِّف، فسيظهرُ لك حتمًا من خلال الأزمات، استغلال الدِّين للعب به على عواطف النَّاس أمرًا قد أكل عليه الدهرُ وشرِب، #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين، وهذه الفترة سيظهرُ الكثير ممن هم على شاكلته، مستغلِّين مثل هذه الفترات، لترويج أفكارهم“.

وأضاف مغرد آخر قائلًا: ”#النيابه_تحاسب_مستغلي_الدين ، الناس المدرعمة ولي تتفلسف وتنتقد الرجال المقطع له تقريبا سنة يعني قبل فيروس كورونا فلا تكتب شي الا وانت متأكد منه ولا الصمت“.

وسخر المغرد خالد العصيمي من حديث أحدهم فقال: ”عالم غيب ما شاء الله ؟!، أكثر شي سيئ بالعالم هو الشخص اللي موي نفسه شيخ وخاطب ديني وهويحاول يستثمر ارادة الله في تحقيق مصالحه الدنيوية الضيقة #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين“.

ومع ارتفاع وسم #النيابه_تحاسب_مستغلي_الدين وتناقله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء أمر النيابة بالقبض عليهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
فيروس كورونا
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث