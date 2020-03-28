السعودية.. النيابة توجه بتوقيف 4 أشخاص بتهمة ”الإرجاف الديني“ بسبب كورونا

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بالقبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وأكد حساب الأمن العام عبر موقع ”تويتر“، أن النيابة العامة أمرت بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الحساب أن هؤلاء الأشخاص اختلقوا أسباب عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مدلسة وهو ما يضع المرتكبين تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

#النيابة_العامة تأمر بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس #كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/onkzKSpQ8L — النيابة العامة (@bip_ksa) March 27, 2020

وأيضًا وجهت النيابة العامة بالقبض على شخص رابع ظهر في مقطع فيديو سخر من أزمة كورونا وكان يضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله.

وبيّن حساب الأمن العام أيضًا، بيّنت النيابة أن ذلك الفعل ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وأمرت بأن يتم إحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

#النيابة_العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة #كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/nI9QfV9uQ4 — النيابة العامة (@bip_ksa) March 27, 2020

وكان نشطاء سعوديين قد دشنوا وسم #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين طالبوا من خلاله بالقبض على أشخاص استغلوا الدين باللعب على عواطف الجمهور بشأن أزمة كورونا، وتم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع.

ومن بين من تناقلوا المقطع مغرد يُدعى ”سعود ناصر آل سعيد“، وعلقّ بالقول: ”إن كُنت تريد أن تعلم شكل المتطرِّف، فسيظهرُ لك حتمًا من خلال الأزمات، استغلال الدِّين للعب به على عواطف النَّاس أمرًا قد أكل عليه الدهرُ وشرِب، #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين، وهذه الفترة سيظهرُ الكثير ممن هم على شاكلته، مستغلِّين مثل هذه الفترات، لترويج أفكارهم“.

إن كُنت تريد أن تعلم شكل المتطرِّف، فسيظهرُ لك حتمًا من خلال الأزمات، استغلال الدِّين للعب به على عواطف النَّاس أمرًا قد أكل عليه الدهرُ وشرِب، #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين، وهذه الفترة سيظهرُ الكثير ممن هم على شاكلته، مستغلِّين مثل هذه الفترات، لترويج أفكارهم. pic.twitter.com/tQb3dRmAgZ — سعود ناصر آل سعيد. (@saudd0s) March 27, 2020

وأضاف مغرد آخر قائلًا: ”#النيابه_تحاسب_مستغلي_الدين ، الناس المدرعمة ولي تتفلسف وتنتقد الرجال المقطع له تقريبا سنة يعني قبل فيروس كورونا فلا تكتب شي الا وانت متأكد منه ولا الصمت“.

#النيابه_تحاسب_مستغلي_الدين

الناس المدرعمه ولي تتفلسف وتنتقد

الرجال المقطع له تقريبا سنة يعني قبل

فيروس كرونا فلا تكتب شي الا وانت متأكد

منه ولا الصمت pic.twitter.com/N2funUf6HD — m7md 998 (@QwerSdd123) March 27, 2020

وسخر المغرد خالد العصيمي من حديث أحدهم فقال: ”عالم غيب ما شاء الله ؟!، أكثر شي سيئ بالعالم هو الشخص اللي موي نفسه شيخ وخاطب ديني وهويحاول يستثمر ارادة الله في تحقيق مصالحه الدنيوية الضيقة #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين“.

عالم غيب ما شاء الله ؟؟؟؟!!!!! اكثر شي سيئ بالعالم هو الشخص اللي موي نفسه شيخ وخاطب ديني وهو يحاول يستثمر ارادة الله في تحقيق مصالحه الدنيويه الضيقه#النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين pic.twitter.com/fbMcrBqVrS — خالد العصيمي (@klhaleede) March 27, 2020

ومع ارتفاع وسم #النيابه_تحاسب_مستغلي_الدين وتناقله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء أمر النيابة بالقبض عليهم.