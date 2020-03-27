الأردن.. شقيقان يقتلان والدهما وزوجته

ألقت السلطات الأمنية في الأردن اليوم الجمعة، القبض على شقيقين أقدما على قتل والدهما وزوجته، ثم حاولا إظهار الحادثة بأنها انتحار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن الحادثة وقعت قبل أيام بعدما ورد بلاغ بوجود جثتين تعودان لرجل وزوجته داخل منزلهما، حيث تبين تعرض الزوجة لعدة طعنات بواسطة اداة حادة، بينما كان سبب وفاة الرجل عيار ناري، ووجد بجانب جثته سلاح ناري، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي.

وأوضح المسؤول الأمني أن ”التحقيقات وجمع المعلومات والكشف عن مسرح الجريمة قاد الفريق للاشتباه بأن هناك من أقدم على قتل الزوجين وحاول اظهار مسرح الجريمة كما لو كان أن الرجل قتل زوجته وانتحر بعد ذلك“.

وبالتوسع في التحقيق وقع الاشتباه في ابني الرجل المغدور، حيث جرى إلقاء القبض عليهما واعترفا خلال التحقيق معهما بقيامهما بقتل والدهما وزوجته إثر خلافات فيما بينهم وأنهما حاولا إظهار مسرح الجريمة على أنها قضية قتل وانتحار لإبعاد الشبهات عنهما، وقد جرى تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفهما 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتاهيل بتهمة القتل العمد.