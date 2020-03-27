شاب خليجي يعتدي على حملة أمنية بالضرب وألفاظ نابية

قضت المحكمة الجنائية في البحرين، بسجن شاب في العقد الثاني من عمره، لمدة 5 سنوات وتغريمه 200 دينار؛ بسبب اعتدائه على رجال أمن، والتلفظ عليهم بألفاظ نابية.

وتشير التفاصيل التي أوردها موقع ”الأيام“ المحلي، إلى أن القصة بدأت عندما تلقى مركز شرطة بلاغا عن شجار بين شاب وسيدة، وعند وصول ضابط شرطة، شاهد 3 من رجال الأمن وقد أمسكوا المتهم، وطلبوا منه الهدوء والتوجه معهم إلى مركز الشرطة لمعرفة ملابسات المشكلة، إلا أن المتهم رفض وقام بالصراخ، وحاول الهرب؛ فحدث شجار وقام بالتعدي على رجال الأمن بالركل والسباب.

ومع تطور المشكلة، حضرت دورية عسكرية تضم رجلي أمن آخرين، إلا أن المتهم قام أيضا بالتعدي عليهم لفظيا، ورفض الانصياع لهم، وحاول التعدي على شرطي برأسه، وعض شرطيا آخر، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وفي الطريق إلى مركز الشرطة، لم يكتف المتهم بذلك، فاعتدى على رجلي الأمن اللذين جلسا بجانبه، وقام بركل سائق الدورية، وضرب العريف بمؤخرة رأسه على أنفه؛ فسالت منه الدماء.

وعند وصولهم لمركز الشرطة، رفض المتهم النزول من الدورية، ولم يتعاون معهم، وكان يصرخ ويتلفظ عليهم بألفاظ مسيئة.