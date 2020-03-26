سجن الناشط الكويتي ”زجران سناب“ 21 يومًا بتهمة إثارة الشائعات

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، سجن صاحب الحساب الشهير عبر تطبيق سناب شات ”زجران سناب“ لمدة 21 يومًا، بتهمة إثارة الشائعات والأخبار الكاذبة في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأحالت النيابة الناشط إلى السجن المركزي على ذمة القضية وذلك عقب أسبوع على ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بعد متابعة وترقُب، وفق ما نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكشفت تحقيقات المباحث الجنائية مع الناشط الشهير خلال الأيام الماضية عن تفاصيل مثيرة حول تورط شخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين معه في القضية، وبأنه كان يحصل على المعلومات من قبل أشخاص يعملون بمواقع حساسة في الدولة، بعضها معلومات صحيحة والبعض الآخر شائعات بقصد إثارة البلبلة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ في وقت سابق عن مصدر مطلع قوله:“إن النيابة حددت 3 تهم سيتم توجيهها للمتهم، وهي إذاعة أخبار كاذبة، وتسريب معلومات سرية تخص الحكومة، إضافة إلى تهمة إساءة استعمال الهاتف“.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى“أن المتهم ابن نائب سابق في مجلس 2012، وهو طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، ومتعطل عن العمل حاليًا، وقد تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بحسابه إضافة إلى هوية تخوله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد“.