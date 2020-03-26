في واقعة نادرة.. مراهق يرفع دعوى على والدته بالإمارات

في واقعة نادرة، نظرت محكمة إماراتية في دعوى رفعها مراهق (14 عاما) ضد والدته بزعم اعتدائها عليه، واصفا إياها بأنها أم قاسية، وتضربه بشكل مستمر.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فوجئت الأم ببلاغ من الشرطة بضرورة مراجعتهم للتحقيق معها في واقعة الاعتداء على ابنها، وبعد إحالتها إلى القضاء، رفض ابنها التنازل عن الدعوى.

ونظرت محكمة جنح الشارقة في قضية المتهمة وهي من جنسية دولة عربية، بالاعتداء على طفلها، بعد أن ضربته وأحدثت به إصابات أدخل على أثرها المستشفى.

وتعود القضية إلى أواخر العام الماضي، حين ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بإمارة الشارقة يفيد بتعرض مراهق لإصابات متنوعة، نتيجة تعرضه للضرب، وباستجواب الفتى، قال إن والدته تتعامل معه بقسوة دائما، ولكن هذه المرة ضربته بشكل قوي، وأحدثت به إصابات، فرفع دعوى ضدها، وأحيلت الواقعة للقضاء.

وأنكرت الأم اتهامات ابنها، وقالت إنه أصيب في المدرسة نتيجة شجار حصل بينه وبين زملائه في ساحة المدرسة، إثر خلافات حصلت بينهم، لافتة إلى أنها لم تعتدِ عليه، ولم تضربه، مبينة أن من حقها تربيته، ولكن لم تقم بضربه حتى تحدث به إصابات.

وتم تأجيل القضية إلى منتصف أبريل/نيسان المقبل، لإعادة التحقيق مع الابن.