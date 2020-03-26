حبس الإعلامي الكويتي علي العنزي 21 يوما بسبب نشر الإشاعة

أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، قرارا بحبس المتهم بإثارة ونشر خبر كاذب عن حفر 50 قبرا لمصابي كورونا، ما تسبب بهلع بين الناس، 21 يوما في السجن المركزي.

وانتشر تسجيل صوتي يحمل اسم إعلامي يدعى علي العنزي، وهو يشيد بإجراءات الحكومة الكويتية في بداية التسجيل للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يدعي أن الحكومة وجهت بتدشين 50 قبرا جماعيا لدفن ضحايا كورونا، متابعا أنه لن يتم غسل الأموات، مبررا أن الحكومة لا تريد أن تعلن عن هذا.

#الكويت #فيروس_كورونا #انثبروا_ببيوتكم

الإعلامي"علي العنزي"لأمر جلل وخطير اوجه لكم رسالة صوتية،اتمنى تاخذون كلامي على محمل الجد:

*صدرت التعليمات"للبلدية"بحفر أكثر من 50قبر

*حظر التجول قادم لا محالة

*أي مصاب لم يبلغ عن نفسه يتعرض للسجن 5سنوات وغرامة 50ألفpic.twitter.com/x9KScz5e2h — المحامي يَكيَكي (@LawyerYakYaki) March 17, 2020

وزعم العنزي هروب 5 مصابين بكورونا من مستشفى واصفا إياهم بـ“الحيوانات“، مؤكدا أنه لم يتم القبض عليهم، كما تحدث عن حظر تجول تدريجي مقبل، وتغريم الناس بـ50 ألف دينار عن عدم التبليغ عن مصابين.

ومن غير المعروف إن كان الإعلامي علي العنزي، والذي يعمل في قناة ”الشاهد“، نشر بالفعل هذا التسجيل، إلا أنه لم يعلق على الواقعة عبر حساباته في مواقع التواصل، فيما كان آخر تفاعل له عبر حسابه في ”تويتر“ قبل 5 أيام.