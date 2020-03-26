كويتيان يرتديان بدلة عسكرية لكسر حظر التجول

احتال كويتيان على قانون حظر التجول بطريقتهما الخاصة، حيث انتحلا صفة عسكرية في واقعتين مختلفتين.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المنتحل الأول ارتدى الزي العسكري التابع لوزارة الدفاع، وتجول في منطقة جابر الأحمد، رافضا إبراز هويته لرجال الشرطة بالمنطقة، وعند إحالته للشرطة العسكرية، تبين أنه مفصول من ”الدفاع“ منذ سنتين.

أما المنتحل الثاني، فارتدى زي شقيقه الذي يعمل في الحرس الوطني، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وإحالته للجهات المختصة.

وفي التفاصيل، فإن رجال الأمن رصدوا شخصا (المنتحل الأول)، يتجول في منطقة جابر الأحمد أثناء توقيت فرض الحظر، وعند استيقافه رفض إبراز الهوية العسكرية الخاصة به، فتم اقتياده إلى مركز الشرطة وإبلاغ الشرطة العسكرية وتسليمه لهم، ليتضح أنه مفصول من الخدمة العسكرية منذ سنتين، وليس له علاقة بوزارة الدفاع، فأعيد إلى المخفر، حيث تم تسجيل قضية انتحال صفة وتجول أثناء الحظر بحقه، وتمت إحالته للجهات المختصة.

فيما رصد المنتحل الثاني أثناء جولة أمنية في منطقة سعد العبدالله، حيث اشتبهت الدورية بشخص كان يتجول في المنطقة أثناء فترة الحظر الجزئي، مرتديا زي الحرس الوطني، وعند طلب هويته ظهرت عليه علامات الارتباك، وقال إنه لا يحمل هويته، فتمت إحالته إلى الجهات المختصة، حيث اعترف بأنه ارتدى زي شقيقه ليتمكن من الخروج من المنزل، فأحيل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.