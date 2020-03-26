الكشف عن هوية ”الباصق داخل مجمع بمكة“ بالسعودية

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة بشأن المقيم، الذي قام بالبصق عمدا داخل عربات التسوق في مجمع تجاري في الشرائع مخطط 4، بمكة المكرمة أمس الأربعاء، وتم القبض عليه لاحقا.

ويعمل المقيم في مخبز بأحد المراكز التجارية بمكة، حين ورد بلاغ من سعودي بشأن تعمده البصق، فتم القبض عليه وتبين أنه يمني الجنسية، ويعمل في داخل المركز التجاري المعني، بحسب حساب ”أخبار مكة“.

صحيفة سبق تكشف تفاصيل جديدة في قضية الباصق في عربات المجمع التجاري في الشرائع مخطط 4 ..

مواطن رصده وقام بالإبلاغ عنه ، يمني الجنسية ويعمل في قسم المخبز بذات المجمع ، واتضح ارتفاعاً في درجة حرارته، وقامت شرطة الشرائع بتسلم الملف، وقد تم حجره صحياً لحين الانتهاء من باقي الإجراءت. pic.twitter.com/Fz9CS8U95s — أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) March 26, 2020

وقال المبلغ إن العامل قام بالبصق داخل عربات التسوق بالمجمع التجاري، ما استدعى إبلاغ رجال الأمن، حيث تم ضبطه وإحالته للمستشفى للتثبت من إصابته بكورونا، واتضح ارتفاع درجة حرارته، فتم حجره لإجراء فحوصات فيروس ”كورونا“.

وتم فتح تحقيق بالواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.