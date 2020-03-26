 الكشف عن هوية ”الباصق داخل مجمع بمكة“ بالسعودية – إرم نيوز‬‎

الكشف عن هوية ”الباصق داخل مجمع بمكة“ بالسعودية

الكشف عن هوية ”الباصق داخل مجمع بمكة“ بالسعودية

المصدر: فريق التحرير

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة بشأن المقيم، الذي قام بالبصق عمدا داخل عربات التسوق في مجمع تجاري في الشرائع مخطط 4، بمكة المكرمة أمس الأربعاء، وتم القبض عليه لاحقا.

ويعمل المقيم في مخبز بأحد المراكز التجارية بمكة، حين ورد بلاغ من سعودي بشأن تعمده البصق، فتم القبض عليه وتبين أنه يمني الجنسية، ويعمل في داخل المركز التجاري المعني، بحسب حساب ”أخبار مكة“.

وقال المبلغ إن العامل قام بالبصق داخل عربات التسوق بالمجمع التجاري، ما استدعى إبلاغ رجال الأمن، حيث تم ضبطه وإحالته للمستشفى للتثبت من إصابته بكورونا، واتضح ارتفاع درجة حرارته، فتم حجره لإجراء فحوصات فيروس ”كورونا“.

وتم فتح تحقيق بالواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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