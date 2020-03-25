الشرطة المغربية تعتقل شخصا أبلغ عن عملية تفجير وهمية

ألقت الشرطة المغربية القبض على شخص ثلاثيني ومن ذوي السوابق الإجرامية، بعد تبليغه عن الإعداد لعملية تفجير وهمية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن أن شرطة الدار البيضاء تلقت مكالمة هاتفية من مجهول يزعم فيها أن 3 أشخاص يحضرون لارتكاب جريمة تخريبية باستعمال مواد متفجرة.

وتعاملت مصالح الأمن مع المكالمة، وتوصلت إلى أنه مجرد ”إشعار كاذب وتبليغ عن جريمة وهمية“.

وأشار البلاغ إلى أن ”الأبحاث والتحريات أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه، كما تم حجز الهاتف المحمول المستعمل في إجراء المكالمة الهاتفية التي تضمنت هذا البلاغ الكاذب“.

والمتهم حاليا قيد الاعتقال على ذمة التحقيق ”للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذلك تحديد الأسباب والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب فعلته“.