”النيابة السعودية“ تحقق مع ”إيناس الحنطي“ بسبب مخالفة إجراءات مكافحة كورونا

بدأت النيابة العامة في السعودية إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي؛ وذلك لمخالفتها تعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة، ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية.

#النيابة_العامة تباشر إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بـ #كورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/LoGfweuKnI — النيابة العامة (@bip_ksa) March 25, 2020

وفور صدور بيان النيابة العامة باستدعاء مشهورة السناب شات، تناقل مغردون اسم ”إيناس الحنطي“ التي طالب كثيرون بالتحقيق معها خلال الأيام الماضية.

وظهرت الناشطة في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بتصوير العمل داخل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، مقدمة تفصيلا عن آليات عمل المركز.

ماشاء الله مركز إدارة الأزمات والكوارث قرروا ان يساهموا في صنع الكارثة بدل من الاكتفاء بادارتها..

وجايبين مصابة محتملة عشان تغطي جهودهم بدون أي تدابير وقائية ????‍♀️#ايناس_الحنطي pic.twitter.com/MtziYyuJrO — فــجــر (@fajr_63) March 23, 2020

وفي وقت سابق، وجه مغردون سعوديون التهمة لإيناس الحنطي، قائلين إنها قامت بنقل فيروس كورونا دون أية مبالاة منها بما تقوم به.

بالامس نشرت #ايناس_الحنطي عبر سنابها حديث اختها بان عدد المصابين بـ #فيروس_كورونا بالسعوديه 800

واليوم وبسبب استهتارها عرضت حياة الاخرين للخطر !؟

وزارة الصحه قالت لها بنجيك تقوم تاخذ ولدها للمستشفى وتخالط الناس !!

مثل هؤلاء يجب محاسبتهم وانزال اشد عقوبه عليهم !؟

اجل راح عن بالي pic.twitter.com/N9txotOtPQ — ‏نجود العتيبي ???????????? Nojoud. Alotaibi (@msgogoksa) March 22, 2020

وبعدها ظهرت الحنطي في مقطع فيديو وهي تتحدث عن إصابة العاملة المنزلية لديها بالفيروس بعد قدومها من خارج المملكة، وأن أعراض الفيروس بدأت بالظهور على ابنها لتقوم بنقله إلى المستشفى بنفسها، وهو الأمر الذي يعرضها للعدوى.

وقالت إيناس، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات، إن خادمتها أصابها فيروس كورونا، وتم أخذها إلى المستشفى، مبينة أن وزارة الصحة أخبرتهم عبر الهاتف بأن موظفيها سيأتون لأخذ عينة من جميع أفراد الأسرة.