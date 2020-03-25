 ”النيابة السعودية“ تحقق مع ”إيناس الحنطي“ بسبب مخالفة إجراءات مكافحة كورونا – إرم نيوز‬‎

”النيابة السعودية“ تحقق مع ”إيناس الحنطي“ بسبب مخالفة إجراءات مكافحة كورونا

”النيابة السعودية“ تحقق مع ”إيناس الحنطي“ بسبب مخالفة إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: فريق التحرير

بدأت النيابة العامة في السعودية إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي؛ وذلك لمخالفتها تعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة، ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية.

وفور صدور بيان النيابة العامة باستدعاء مشهورة السناب شات، تناقل مغردون اسم ”إيناس الحنطي“ التي طالب كثيرون بالتحقيق معها خلال الأيام الماضية.

 وظهرت الناشطة في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بتصوير العمل داخل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، مقدمة تفصيلا عن آليات عمل المركز.

وفي وقت سابق، وجه مغردون سعوديون التهمة لإيناس الحنطي، قائلين إنها قامت بنقل فيروس كورونا دون أية مبالاة منها بما تقوم به.

وبعدها ظهرت الحنطي في مقطع فيديو وهي تتحدث عن إصابة العاملة المنزلية لديها بالفيروس بعد قدومها من خارج المملكة، وأن أعراض الفيروس بدأت بالظهور على ابنها لتقوم بنقله إلى المستشفى بنفسها، وهو الأمر الذي يعرضها للعدوى.

وقالت إيناس، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات، إن خادمتها أصابها فيروس كورونا، وتم أخذها إلى المستشفى، مبينة أن وزارة الصحة أخبرتهم عبر الهاتف بأن موظفيها سيأتون لأخذ عينة من جميع أفراد الأسرة.

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