مصر .. القبض على 5 صينيين يعدون وجبة ”ثعابين مشوية“ (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على 5 صينيين (ثلاثة رجال وسيدتين)، من داخل شقة بإحدى المدن الجديدة في العاصمة القاهرة، أثناء سلخ كمية كبيرة من الثعابين وتجهيزها للغداء.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أحد السكان في القاهرة الجديدة بتجهيز مجموعة من الصينيين طعاما يُثير الريبة، وعلى الفور تمت مداهمة المكان محل الواقعة (شقة)، وضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غداء وضبط 5 من الصينيين.

وأشارت التحريات إلى أن سيدة، صينية الجنسية، كانت تشوي الثعابين لتقديمها كوجبة غداء لأصدقائها من نفس الجنسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية في مصر.