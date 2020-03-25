”جنايات أبوظبي“ تحيل قضية اتهام وسيم يوسف بنشر الكراهية إلى النيابة الاتحادية

قضت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها الولائي للنظر في قضية اتهام مقدم البرامج الدينية، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت إحالتها إلى النيابة الاتحادية.

وترجع تفاصيل القضية الى إسناد النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وكان المتهم قد نفى ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجاً محلياً، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر أن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الإخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.