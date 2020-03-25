 السعودية.. العثور على جثة فتاة بأحد أودية حائل – إرم نيوز‬‎

السعودية.. العثور على جثة فتاة بأحد أودية حائل

السعودية.. العثور على جثة فتاة بأحد أودية حائل

المصدر: فريق التحرير

كشفت السلطات الأمنية في السعودية عن بلاغ وردها من مواطن يفيد بوجود جثة فتاة عشرينية بأحد الأودية جنوب حائل.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، رجحت التحقيقات الأمنية عن وجود جريمة جنائية بحق الفتاة ورميها بالوادي، فيما لم يتم بعد التعرف على هوية الفتاة.

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