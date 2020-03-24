الجزائر.. السجن المؤقت لمدعٍ عام متهم بتسريب معلومات قضائية‎

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إيداع مدع عام السجن المؤقت، بعد اتهامه بتسريب معلومات قضائية.

واستنادًا إلى المعطيات المتوافرة، جرى توقيف المدعي العام المساعد لدى محكمة تيارت الغربية، قادة عباد، والتحقيق معه بشأن اتصاله بالمدون الجزائري المقيم في فرنسا عبدو سمار.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة توصل إلى أن المدعي العام المسجون سرّب معلومات ووثائق خاصة تتعلق بسيرورة عدة قضايا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها متابعة مسؤول قضائي بتهمة تسريب ملفات أسابيع بعد التوقيف التحفظي لمدعٍ عام عن أداء مهامه إثر إقدامه على ”إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية تجسس“.

وكان المدعي العام لدى محكمة القالة الشرقية، أفرج عن بريطاني وجزائريين بتهمة ضلوع الثلاثة في ”مخطط أجنبي للمساس بأمن البلاد“، قبل أن يتمكن عناصر الأمن من توقيف الرعيتين الجزائريتين (رجل وامرأة)، فيما لا يزال البريطاني في حالة فرار.