السعودية.. القبض على مصور ”الأرفف الفارغة“ في نجران

ألقت الشرطة السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، صوّر مقطع ”الأرفف الفارغة“ في أحد المتاجر الغذائية، بمنطقة نجران غرب المملكة؛ ما يوحي بحدوث أزمة غذائية بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران قوله، إن الرجل قام بتصوير الأرفف الفارغة في أحد المحال التجارية الكبيرة، مدعيا خلوها من السلع الغذائية.

وأوضح أن الجهات المعنية، بعد المتابعة والتقصي، تبين لها أن ”الأرفف الفارغة“ مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأشار المتحدث، إلى أنه يجري التحقيق مع مصور مقطع الفيديو؛ تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.

وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المصور عددا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة؛ للإشارة إلى نفاد السلع الغذائية من المتجر.