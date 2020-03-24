الكويت.. عربي يسرق بقالة ويهدد العاملة بالسكين (فيديو)

أقدم لص مقيم في دولة الكويت، على سرقة بقالة مقابل ”سيتي سنتر“، والاعتداء على العاملة فيها، بتهديدها بالقتل.

وأظهر مقطع فيديو متداول، ادعاء اللص قيامه بشراء علبة تبغ، وحين فتحت عاملة البقالة جهاز ”الكاشير“، قام اللص من فوره بوضع سكين على رقبتها والإمساك بها من الخلف لترويعها، قبل أن يأخذ النقود الموجودة ويفر هاربا.

لص يسرق بقالة في السالمية مقابل سيتي سنتر ويعتدي علي العامل pic.twitter.com/0eLMwUfmnh — Badr (@AeWicVBCI2g9fF0) March 18, 2020

ووفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اللص، الذي تبين أنه من جنسية عربية، وإحالته للنيابة العامة، حيث تعرفت المجني عليها من فورها على اللص.