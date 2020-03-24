أمريكي يلعق المنتجات في السوبر ماركت لنشر كورونا (فيديو)

أقدم رجل أمريكي في ولاية ميزوري على تصوير فيديو وهو يلعق الزجاجات على رف السوبر ماركت، في تحد لقرارات الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهر مقطع الفيديو هذا الرجل وهو يقول ”من خائف من فيروس كورونا؟“ وذلك قبل أن يُخرج لسانه ويمرره على الزجاجات الموجودة على رف أحد المتاجر في ولاية ميزوري، والتي كان معظمها يتعلق بالمنظفات.

ويواجه هذا الرجل، الذي لا يزال مجهول الهوية، الآن مذكرة بالقبض عليه بعد تداول هذا الفيديو بشكل كبير على تويتر.

ودعا مقدم البرنامج التليفزيوني في المملكة المتحدة ”بيرس مورغان“ بضرورة القبض على هذا الرجل وحرمانه من الرعاية الصحية إذا أصيب بفيروس كورونا، كما انتقد مضيف برنامج ”صباح الخير بريطانيا“ هذا الرجل ووصفه بـ“المعتوه“، وقال إن عقوبة الحبس ربما تساعد في تركيز عقله.

وأضاف مورغان: ”تعرف ما أود أن يحدث لهذا الرجل؟ أود أن يجدوه، وأنا متأكد أنهم سيفعلون ذلك، ثم يضعونه في السجن في الحال، بعدها أود أن يحرم من كل الرعاية الصحية، وأتمنى أن يُصاب بالفيروس الذي حاول أن يعطيه متعمداً للناس الآخرين، هذا سيركز عقول الكثير من هؤلاء المعتوهين سواء هنا أو في أي مكان آخر“.

وفي سياق آخر، أفادت التقارير بإصابة أكثر من 5000 شخص في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، وعدد حالات الوفاة بلغ 281 حالة، وبلغت أعداد الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 35000 شخص، و458 حالة وفاة.