سهرة في ملهى ليلي تكلف رجلا 33 الف دولار لخرقه الحجر الصحي

المصدر: أ ف ب

دفع تايواني غاليا ثمن خروجه من المنزل للسهر إذ تلقى غرامة قدرها مليون دولار تايواني 33 ألف دولار لخرقه موجبات الحجر المنزلي، على ما أعلنت السلطات التايوانية يوم الإثنين.

وخرق الرجل الذي لم تكشف هويته الحجر المنزلي الإلزامي الذي فرض عليه لفترة أربعة عشر يوما إثر عودته من جنوب شرق آسيا، إذ ضُبط وهو يتمايل راقصا في ناد ليلي في تايبيه خلال مداهمة عادية للشرطة يوم الأحد.

وفرضت عليه السلطات الغرامة الأعلى الممكنة معتبرة أن قضاءه سهرة في الملهى الليلي كانت خطوة ”شريرة“.

وقال رئيس بلدية تايبيه هو يو-ايه: ”الأشخاص الذين يُضبطون خارج المنزل في أماكن مكتظة دون تهوية جيدة سيُرسلون إلى منشأة مركزية للوقاية من وباء كورونا وسيتلقون غرامة قدرها مليون دولار تايواني.. لن أكون متساهلا ألبتة“.

واعتُبرت تايوان نموذجا إيجابيا في طريقة التعامل مع تفشي الوباء، إثر التحرك الحكومي السريع المتمثل بالحد من الوافدين من المناطق الموبوءة، وإصدار إرشادات طبية واضحة اعتمدها السكان على نطاق واسع.

ورغم قربها من بر الصين الرئيس منشأ الفيروس، لم يتخط عدد الإصابات المؤكدة في تايوان 195 بينها حالتا وفاة.