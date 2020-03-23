وسط أزمة كورونا.. عائلة أشهر معتقل سعودي في أمريكا قلقة

أبدى أبناء حميدان التركي، المعتقل السعودي المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، قلقهم على صحة والدهم في أحد سجون بينسلفانيا، الذي يقضي فيه والدهم حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الولاية.

وقالت نورة حميدان تركي إن عدد حالات الإصابة بالفيروس المسمى علمياً ”كوفيد 19“ تزداد في ولاية بينسلفانيا بشكل يومي، فيما راح شقيقاها تركي وأروى ينشران إحصاءات لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وكتبت نورة التركي عبر تويتر: ”عدد حالات الكورونا في ولاية بينسلڤينيا الأمريكية والتي يقضي فيها والدي محكوميته تزداد يومياً بأعداد أكبر من اليوم الذي قبله.. اللهم إنا نستودعك والدي فاحفظه بحفظك ورعايتك“.

اللهم إنا نستودعك والدي فاحفظه بحفظك ورعايتك. — نورة حميدان التركي (@Norah_Homaidan) March 22, 2020

وأوضحت شقيقتها أروى حميدان التركي، أن حالات الإصابة وصلت قبل يومين إلى قرابة 400 حالة إصابة، وكتبت عبر تويتر أيضاً: ”وصل عدد الحالات لـ 371 حالة ! اللهم بعزتك وبقوتك، احفظ أبي من هذا الوباء وارحمه يا رب برحمتك يا عزيز يا رحيم“.

وصلت عدد الحالات لـ 371 حالة ! اللهم بعزتك وبقوتك ، احفظ ابي من هذا الوباء وارحمه يارب برحمتك ياعزيز يارحيم . https://t.co/0I5AoSdGUS — أروى حميدان التركي???? (@ArwaHomaidan) March 21, 2020

ووجدت مخاوف عائلة التركي دعماً من قبل كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى السجين السعودي بتعاطف واسع من داخل السعودية وحتى خارجها، ويتبنى كثير من مواطنيه رواية حميدان التركي التي يؤكد فيها أنه بريء من التهم التي سُجن بسببها منذ العام 2005، بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.

ومرَّ نحو 15 عامًا على اعتقال حميدان التركي في الولايات المتحدة، وهو طالب دكتوراة سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في ”الصوتيات“، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة ”دنفر“ بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

واعتُقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان للمرة الأولى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل مجددًا العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

اللهم إنا نستودعك والدي فاحفظه بحفظك ورعايتك. — نورة حميدان التركي (@Norah_Homaidan) March 22, 2020

وفي العام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

لكن السجين وعائلته ومحاميه يسعون إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى بلاده كي يقضي باقي فترة محكوميته في السجون السعودية.

ويقول التركي إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لُفّقت ضده بعد أن رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد بلاده، وأمضى سنوات من عمره في السجن، تعرَّض خلالها لمعاملة سيئة في السجون، ومحاولات اغتيال على يد مسجونين خطرين، على حد قوله.