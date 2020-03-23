تمديد حبس المحامي الكويتي هاني حسين

أمر قاضي التجديد في إحدى محاكم الكويت، اليوم الإثنين، باستمرار سجن المحامي هاني حسين، لمدة أسبوعين على ذمة قضيتي أمن دولة، وذلك عقب شهر من ضبطه وإحالته إلى السجن المركزي.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بالأخبار الأمنية وآخر الأحكام القضائية، اتهم المحامي هاني حسين بقضيتين، الأولى تتعلق بإشاعة أخبار كاذبة عن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والثانية قضية إساءة للسعودية.

قاضي التجديد يقرر استمرار حبس المحامي هاني حسين اسبوعين في قضية اذاعة اخبار كاذبة عن المنطقة المقسومة والاساءة للسعودية خلال تعليقه على مناظرات تلفزيونية بشأن المنطقة المقسومة pic.twitter.com/AYnjIbPgiC — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 23, 2020

يشار إلى أن المنطقة المقسومة الحدودية تحتوي على حقول نفطية، وقد تم توقيع اتفاق بين السعودية والكويت في نهاية العام 2019، بشأن تقسيم هذه المنطقة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 20 شباط / فبراير الماضي، بسجن المحامي هاني حسين عقب يوم من إطلاق أبنائه وعدد من الحقوقيين مناشدات لمعرفة مصيره، بسبب اختفائه بشكل مفاجئ آنذاك، بعد توجهه من المحكمة إلى منزله.

وسبق أن تطرق المحامي هاني حسين قبل سجنه إلى مناقشة قضايا مهمة في البلاد، عبر تغريده على حسابه في ”تويتر“، كان آخرها انتقاده طريقة عرض وتقديم مقترحات قانون العفو الشامل داخل مجلس الأمة.