بمعاونة زوجته.. سجن رجل عذب والدته حتى الموت

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما بالسجن 10 سنوات على رجل وزوجته أدينا بتعذيب والدة الزوج وتجويعها حتى الموت.

وأقدم المتهم (البالغ 29 عاما) وزوجته (البالغة 28 عاما)، وكلاهما من الجنسية الهندية، على تعذيب والدة المتهم داخل منزلهما في منطقة القصيص، وتجويعها حتى وصلت الضحية إلى وزن 29 كغ فقط.

وأقدم الزوجان على تعذيب المجني عليها من يوليو/تموز 2018 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، بدعوى أنها لم تكن تعتني بحفيدتها بشكل كاف.

وأدانت المحكمة الابتدائية الزوجين وقضت بسجنهما مدة 10 سنوات، وأيدت ”الاستئناف“ الحكم.

وقالت شاهدة – جارة المتهمين وهي هندية تعمل موظفة بمستشفى – إن الزوجة المتهمة زارتها وطلبت منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، لأن والدة زوجها حضرت من الهند إلى الإمارات لرعايتها، لكنها أهملتها؛ ما أدى إلى إصابة الطفلة بالمرض.

وتابعت: ”بعد أيام قليلة، كنت في غرفة غسيل الملابس، ففوجئت بامرأة مسنة في حالة يرثى لها وشبه عارية، وكان هناك آثار حروق على جسدها من النصف السفلي، وحين سألتها عن ما حدث لها خافت وغادرت المكان“.

وأبلغت الجارة حراس الأمن في البناية، حيث دخلت برفقتهم وفتشوا شقة المتهمين، وعثروا على المجني عليها مستلقية على أرضية الصالة، وكان المتهم موجودا وقال للجارة إن والدته لا تريد النوم في السرير.

وأضافت الجارة أن المتهم أخبرها -أيضا- أن المرأة هي والدته، فاتصلت بالإسعاف لملاحظتها أن المرأة كانت في حالة حرجة، وأوضحت: ”لقد حاولت ترتيب هندامها ولكن الساري (الزي الهندي) كان ملتصقا بجسدها المحترق، وكانت تبكي من الألم“.

تم نقل المرأة المسنة إلى المستشفى، لكنها توفت بعد شهر.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن المجني عليها وهي في الخمسينيات من عمرها، عانت حروقا متعددة وكسورا في العظام نتيجة التعذيب والاعتداء الجسدي المستمر، كما عانت التجويع والإهمال لعدة أشهر حتى بلغت 29 كغ فقط.