لصوص يسرقون مستشفى وسط انشغال موظفيه بمرضى كورونا

اقتحم مجموعة من اللصوص مستشفى تابعة لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة والتي تساعد في علاج المصابين بفيروس ”كورونا“ وحاولوا سرقة النقود من أجهزة الصراف الآلي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن اللصوص اقتحموا مستشفى بارنت في شمال لندن الليلة الماضية وعبثوا بالآلة الموجودة داخل مطعم للموظفين.

ويكافح الطاقم الطبي العامل في المستشفى لرعاية مرضى فيروس ”كورونا“، وتم تشخيص 81 شخصًا إيجابيًا بفيروس Covid-19 في منطقة بارنت وحدها.

وكتب موقع Royal Free London NHS على تويتر: ”مطعم موظفينا في مستشفى بارنت مفتوح كالمعتاد على الرغم من اقتحام مجموعة من الأشخاص الليلة الماضية لسرقة أجهزة الصراف الآلي“.

وأضاف :“ليس لدينا كلمات! الشرطة على علم بذلك، معا نستطيع“.

ونشر موقع جمعية الحماية الطبية البريطانية في وقت سابق اليوم قائلا: ”تم استدعاؤنا في حوالي الساعة 2 صباحًا إلى مطعم اقتحمه اللصوص في مستشفى Barnet، تم العبث بصراف آلي، ننتظر تأكيد النقدية أو أي ممتلكات أخرى سرقت خلال السطو“.

وأثارت الغارة على المستشفى الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان: هذا يتجاوز قلة الاحترام، في الواقع، إنها أبعد من الإنسانية“.

قام شخص آخر بالتغريد: ”كيف يعيش الناس مع أنفسهم بصدق بعد فعل أشياء كهذه؟“.

ويأتي ذلك بعد أن أعرب عمال الخدمة الصحية البريطانية عن مخاوفهم من عدم امتلاكهم لمعدات الحماية الكافية لضمان عدم إصابتهم بالفيروس من المرضى.

كانت قد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا اليوم إلى 240 بعد وفاة سبعة ضحايا جدد في ويلز.

جاءت الزيادة في حالات الفيروس اليوم بينما ناشد رئيس الوزراء بوريس جونسون الشباب أن يأخذوا العدوى التي تهدد الحياة بشكل أكثر جدية.