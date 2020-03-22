خاطفة ثانية وطفلة ضحية.. الكشف عن تفاصيل جديدة صادمة بقضية اختطاف الأطفال في السعودية

كشف صحفي متابع عن كثب لقضية خطف الأطفال المثيرة التي ظهرت للعلن خلال الشهرين الماضيين في المنطقة الشرقية بالسعودية، عن تفاصيل جديدة وصادمة في القضية، بينها وجود خاطفة ثانية وطفلة ضحية اختطفت قبل نحو عشرين عاماً من أسرتها وهي بعمر أربع سنوات.

وسرد الصحفي الذي يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية فيما يبدو، ويدعى ”أبوطلال الحمراني“، يوم الأحد، تفاصيل غير معروفة من قبل حول قضية خطف الأطفال التي شغلت السعوديين بتفاصيلها الغريبة، وقال إن مريم الموقوفة بتهمة الخطف ليست الوحيدة، وأن هناك خاطفة أخرى تدعى سلطانة وتعرف بلقب ”أم فهد“.

وقال الحمراني إن سلطانة أقدمت قبل نحو 16 عاماً على خطف طفلة بعمر أربع سنوات تقريباً لتعطيها لعائلة طلبت منها تأمين طفل لها ودفعت من أجل ذلك مقدماً لسلطانة، لكن الأب رفض استلام الطفلة لكونها كبيرة في السن ويمكن أن يفتضح أمره.

سلطانه السيدة السمراء صديقة مريم في عمليات الخطف والسحور، بس كل وحده فيهم تشتغل لحسابها الخاص ويتبادلون الخبرات????‍♂️

”سلطانه“ طلبت منها عائلة تجيب لهم طفل وعطوها فلوس ”مقدم“ والباقي بعد التسليم وهذة القصة قبل 16 سنة تقريبا !!

يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

سلطانه“ السمراء حصلت ضحيه جاهزه هفت نفسها على طفله جميلة بيضاء عيونها وساع عمرها تقريب 4 سنوات وخطفتها وذهبت بها إلى العائلة التي تبحث عن طفل لتربيتها لكن الزوج رفض اخذها لأن البنت تفهم وممكن تتكلم وينفضحون.

يتبع……#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

وطلب منها اعادتها وسامحها بالمبلغ ”المقدم“ لكن سلطانه اخذتها لبيتها وطلبت من زميلتها ”مريم“ ان تأخذها فرفضت بحجة عندها شباب في البيت، فتورطت بها ”سلطانه“ وخوفها ان تنكشف اذا أعادة الطفلة فإضطرت لتربيتها، لكن لما صار عمرها 15 سنة رغبت فيها مريم ????‍♂️

يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

وأضاف الحمراني أن سلطانة اضطرت لتربية الطفلة خشية من انكشاف أمرها فيما لو أعادتها لعائلتها، وبقيت بعهدتها إلى أن أصبح عمرها 15 عاماً، حيث أعطتها للخاطفة الرئيسية في القضية، مريم، موضحا أن مريم أعطتها بعد سنوات قليلة من بقائها عندها لتاجر معروف أعجبته الفتاة.

”مريم“ أخذتها من ”سلطانه“ لأنه ماتقدر تربيها، لكن نية مريم كانت قشره ????‍♂️

وهي البنت اللي ذكرها “ عاشق الدمام“ التائب واغرم فيها، وكذلك جار مريم الذي تم اخذ أقواله في النيابة ووصفوها بالضبط فتاة “ مراهقه“ بيضاء جميله عيونها وساع

يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

فعلا البنت تربت سنوات قليلة عند ”مريم“ و #حمودي_سبيستون يعرفها وكل الجيران كانوا شافوها لكنها تكره مريم ولاتزال تحب ”سلطانه“ لكنها مجبوره وكانت تذهب دائما مع ”مريم“ إلى شقة الجلوية لكنها اختفت من تقريبا 4 سنوات، أنا أقولكم وين راحت ????‍♂️

يتبع…#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

”مريم“ تعرفت على تاجر وأعجب بالفتاة إاللي عندها وفعلا ”مريم“ ارسلت له البنت ومن يومها التاجر يصرف راتب شهري ل“مريم“ وذكر أحد المخطوفين أن هناك رجل طيب كان يعطيني فلوس كل شهر طبعا كان يرسل السواق اللي عند، فقط علشان تسكت مريم وماتاخذ منه البنت .

يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

ووفق رواية الحمراني، فإن التاجر كان يدفع لمريم راتبا شهريا نظير بقاء الفتاة عنده، لكنه أضاف أيضاً أن التاجر ساعد الفتاة على الهروب، واختفت منذ سنوات، وآخر ظهور لها كان في جدة ومن ثم الرياض، لكنها لا تزال تتواصل مع خاطفتها الأولى سلطانة.

والدليل أيضا هو من قام بتحمل حفل زفاف #حمود_سبيستون إذا كان والده لم يحضر أصلا، وهذة المعلومة يعرفها الكثير، التاجر هو من يصرف عليهم لعيون البنت لكن حدثت مشكلة قبل 4 تقريبا بين ”مريم“ والتاجر وصلت للتهديد والفضيحة.

يتبع…..#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

البنت اللي أخذها التاجر لم يتزوجها ولم تنجب، لكنه قدم لها المساعدة على الهرب من ”مريم“ وبالفعل قام بإعطائها المال واختفت لكن ”مريم“ صارت مجنونه عندما علمت بهروبها وتعتقد بأن التاجر أخفاها فبدأت بتهديده بالفضيحة وقام هو بطردها وقطع عنهم المصروف الشهري.

يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

”التاجر“ الجبان كان يخاف من ”مريم“ تسحره أو تفضحه رغم أنها وتصالح معها وعاد مره أخرى يقدم لهم الراتب الشهري إلى الأيام الأخيرة من إلقاء القبض عليها، وهو اللي دفع 20 الف ريال للدفاع عن #حمودي_سبيستون في الكويت ????‍♂️

يتبع..#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

وظهرت قضية خطف الأطفال للسطح قبل نحو شهرين في بيان مقتضب لشرطة المنطقة الشرقية عن القبض على سيدة سعودية خمسينية متهمة بحوادث خطف أطفال رضع قبل أكثر من عقدين، قبل أن تثبت التحقيقات والتحاليل الطبية لحد الآن، وجود 3 شبان بعهدتها كانت قد خطفتهم من مستشفيات حكومية عقب ولادتهم مباشرةً في حوادث متفرقة.

”التاجر“ الجبان كان يخاف من ”مريم“ تسحره أو تفضحه رغم أنها وتصالح معها وعاد مره أخرى يقدم لهم الراتب الشهري إلى الأيام الأخيرة من إلقاء القبض عليها، وهو اللي دفع 20 الف ريال للدفاع عن #حمودي_سبيستون في الكويت ????‍♂️

يتبع..#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

نسيت معلومة مهمة قبل لا أدخل بالمشهورة????‍♂️ ”سلطانه“ تسمى أم فهد وعندها أحد أولادها توفى بحادث سيارة إسألوا #حمودي_سبيستون يعرفه!!

وكذلك ”منصور“ المخلوق الحقير يعرفه!! يتبع….#المشهورة_والتاجر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 22, 2020

وعاد الشبان الثلاثة وهم موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري لعائلاتهم بالفعل، لكن القضية اتسعت مع ظهور مزيد من العائلات التي تبحث عن أبنائها المخطوفين في حوادث وتواريخ وأماكن متفرقة، علَّ التحقيقات مع مريم أو ”خاطفة الدمام“ كما باتت تعرف، تقودهم لأبنائهم بعد اتساعها وظهور شركاء لمريم.

وتتكتم السلطات السعودية التي تحقق في القضية على تفاصيل ومجريات التحقيق وعدد الموقوفين فيها، وفق ما تفرضه القوانين المحلية، ليبقى عدد من الصحفيين المتابعين لمجرى الأحداث المصدر الوحيد للمعلومات التي لا يمكن التأكد من صحتها من مصدر مستقل.