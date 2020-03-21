مصر.. مجهولون يسقطون المارة أرضًا في الشوارع بسبب ”تيك توك“ (فيديو)

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب نشر 4 أشخاص مجموعة من الفيديوهات على برنامج ”تيك توك“، حيث قاموا بتصوير أنفسهم وهو يقودون دراجة بخارية ويقومون بإسقاط المواطنين أرضًا أثناء سيرهم في الشوارع بهدف السخرية.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل أشخاصا يقودون دراجات بخارية ويتجهون نحو المواطنين الذين يسيرون في الشارع فيقومون بعرقلة حركتهم حتى يسقطونهم على الأرض بطريقة خطيرة ثم يلوذون بالفرار سريعاً.

وقام هؤلاء الأشخاص بتركيب مقاطع كوميدية على المشهد ليبدو مضحكا على برنامج ”التيك توك“ غير عابئين بما يحدث لضحاياهم، لكن أسلوبهم لاقى حالة غضب عارمة واستياء بين المتابعين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة القبض عليهم ومحاسبتهم على هذه التصرفات التي وصفوها بغير المسؤولة.

العيال دي علي تيك توك كل فيديوهاتهم بالشكل دا والاذي دا للناس ويضحكوا ويصوروهم الكلاب دي من المقطم ولازم تتجاب وتتحاسب pic.twitter.com/VWtNXIZsC9 — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) March 20, 2020

وعلق محمد أبو عوف على تويتر قائلا: ”‏العيال دي علي تيك توك كل فيديوهاتهم بالشكل دا والاذي دا للناس ويضحكوا، ويصوروهم“، وأضاف غضبا ”الكلاب دي من المقطم ولازم تتجاب وتتحاسب“.

وأضاف آخر: ”‏‎ايه قلة الأدب دي، حسبي الله ونعم الوكيل“، وتابع ثالث: ‏‎‎حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ممكن واحد لا قدر الله يقع علي دماغه يجيله كسر في الجمجمة أو نزيف في المخ أو تتكسر إيده ، حسبي الله ونعم الوكيل“.

الضجة العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للقبض على هؤلاء المتهمين وهم 4 أشخاص.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إن المتهمين يقومون باستقلال دراجتين بخاريتين ويقوم أحدهما بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم ويقوم الآخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة على موقع ”تيك توك“ بهدف السخرية.

وقال المتهمون في التحقيقات إنهم قاموا بعمل تلك الفيديوهات من أجل نشرها على موقع ”تيك توك“ لزيادة عدد الزيارات والشير على صفحاتهم.