القبض على شاب سعودي وفتاة يمنية أثارا الجدل بظهور ”غريب“ أمام مسجد مغلق

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية القبض على شاب وفتاة بعد تداول صور أظهرت سجود الشاب لها، وقال نشطاء إن الشاب سعودي والفتاة من الجنسية اليمنية. . وأثارت صور لشاب وفتاة أمام أحد المساجد في جدة بالسعودية، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بعدما تم تداولها على أنها توثق لحظة ”سجود“ الشاب أمام فتاة، وسط ردود فعل غاضبة. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #الدمام #الرياض #جدة #سجود #شخص_يسجد_لفتاه #حوادث #مسجد #مسلم #سعوديات #صور #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #picture