تفاصيل مثيرة في قضية الناشط الكويتي ”زجران سناب“

كشفت تحقيقات المباحث الجنائية في الكويت مع صاحب حساب شهير في تطبيق سناب شات يدعى (زجران سناب)، المتهم بإثارة الشائعات، عن تفاصيل مثيرة حول هويته، وتورط شخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين معه في القضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، ليتبين أن ”صاحب الحساب المثير هو ابن نائب سابق في مجلس 2012، وجرى توظيفه من قبل أشخاص لتصفية خلافات مع آخرين“.

وذكرت صحيفة ”القبس“ أن ”المتهم أقرّ بأنه خطط منذ البداية ليكون حسابه الوهمي وسيلة لبث معلومات وأخبار بعينها، لا تتناسب مع ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبأن شخصيات كانت تدفع له مبالغ لإدارة الحساب“.

وأوضحت أن ”المتهم كان يحصل على بيانات الاجتماعات الحكومية والقرارات المهمة والسرية التي تخص جهات سيادية من مسؤولين حاليين وسابقين، وبأن هناك حسابات أخرى مماثلة يديرها مواطنون من داخل الكويت وخارجها“، في هذا الإطار.

وأضافت الصحيفة أن ”التحقيقات ستستمر لعدة أيام، قبل استدعاء جميع المتورطين مع المتهم، للتحقيق معهم، وبعدها ستحال القضية إلى النيابة العامة“.

كما نقلت صحيفة ”الراي“ المحلية عن مصادر قولها إن ”التحقيقات أظهرت أن المتهم يمتلك أكثر من خط هاتف يستخدمها في إدارة الحساب بمعاونة عدد من الأشخاص، الذين يعملون في مواقع حساسة في الدولة كانوا يزودون المتهم بمعلومات وأخبار، بعضها دقيق، والبعض الآخر بصيغة شائعات تسبّب البلبلة“.

وكشفت مصادر أخرى لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية، أن ”المتهم استخدم حسابات دولية وآخرى محلية واعترف بأنه كان يحصل على الأخبار من وزراء حاليين وسابقين ونواب وشيوخ“.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى أن المتهم الذي جرى ضبطه بأحد المقاهي قبل يومين، طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، وهو عاطل عن العمل حالياً، وقد تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بحسابه إضافة إلى هوية تخوِله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد.